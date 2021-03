Germania: caso Wirecard, opposizione accusa governo e Bafin di “fallimento di sistema”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione al Bundestag ha accusato il governo e l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) di “fallimento di sistema” dopo cinque mesi di audizioni alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Wirecard. In particolare, La Sinistra, i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno severamente criticato il ministero delle Finanze, guidato da Olaf Scholz. Secondo il deputato di La Sinistra Fabio De Masi, nella vicenda vi è stato “un fallimento collettivo al vertice”. Per il deputato della Fdp Florian Toncar, si tratta soprattutto del sottosegretario alle Finanze Joerg Kukies, che ha mantenuto i contatti tra il dicastero e Markus Braun, già amministratore di Wirecard e attualmente i carcere. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la maggioranza formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) intende concludere le audizioni alla commissione d'inchiesta su Wirecard ad aprile. L'opposizione insiste, invece, affinché gli interrogatori proseguano. “È troppo presto per chiudere l questione”, ha dichiarato al riguardo Toncar. A ogni modo, ad aprile, la commissione d'inchiesta dovrebbe avviare una relazione preliminare. A giugno, il Bundestag dovrebbe quindi occuparsi del caso in plenaria. (segue) (Geb)