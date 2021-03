Speciale energia: Iraq, lavori per fornire corrente ad aeroporto Nassiriya in fase conclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori in corso per ripristinare la corrente elettrica nell’aeroporto civile di Nassiriya, nel sud dell’Iraq, sono giunti alla fase conclusiva. Lo ha annunciato il ministero dell’Elettricità di Baghdad. Secondo il portavoce del dicastero, Ahmed Musa, il personale del ministero è già riuscito a reintrodurre la corrente nello scalo della città irachena, e il progetto è considerato “strategico”. Il primo vicepresidente del parlamento iracheno, Hasan al Kaabi, ha dato l’indicazione di sostenere il ministero dell’Elettricità tramite stanziamenti rinforzati, nel progetto di legge di bilancio 2021, per l’infrastruttura elettrica nella provincia di Dhi Qar, di cui Nassiriya è capoluogo. Secondo Musa, il ministero punta inoltre a introdurre nella rete nazionale “circa 660 megawatt prodotti dalla centrale termoelettrica di Wasit, grazie agli sforzi del personale del ministero, dopo il completamento della riabilitazione delle centraline di generazione numero e 3 e 4 durante il mese corrente”. Il governo, ha aggiunto il portavoce, punta a riabilitare i giacimenti di gas, per poterlo utilizzare nella produzione di elettricità, oltre a sforzarsi di diversificare le fonti energetiche. (Res)