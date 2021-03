Speciale energia: Timmermans su Recovery, transizione energetica opportunità enorme per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, la transizione energetica è quello su cui l'Italia deve puntare nel Recovery plan. Lo ha detto intervenendo all'incontro "Milano per le Donne" "La transizione energetica - ha detto rispondendo alla domanda su dove partirebbe a spendere i soldi destinati all'Italia - è la priorità. Per l'Italia è un'opportunità enorme, dato che ci sono molto sole e molto vento. C'è anche la possibilità di trasformare l'industria, che si sta già trasformando. Dobbiamo dare un aiuto ai piccoli negozi, perché nel mondo dei servizi lavorano moltissime donne. Il turismo ha una possibilità incredibile in Italia e dobbiamo investire lì e dovrebbe esserci un investimento serio sul 5G". "Io - ha proseguito Timmermans - vedo un mondo dove c'è l'acciaio fatto con l'idrogeno. Dunque l'inquinamento sarà limitato e l'aria sarà più pura e anche questo è buono per il mondo del turismo e per il mondo dei servizi. Io farei questo cambiamento nel mondo dell'energia, ci darà un'enorme possibilità anche per il lavoro. Poi c'è anche la necessità di cambiare le nostre case. Dobbiamo ridurre il consumo di energia nelle case". (Rem)