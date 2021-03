Spagna: ministro Iceta, su piano Covid prevarrà ampia maggioranza in caso di mancata unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il piano nazionale tra le Regioni per arginare la pandemia del Covid-19 in vista della Pasqua non fosse approvato all'unanimità, prevarrebbe il principio dell'ampia maggioranza. Lo ha affermato in un'intervista radiofonica a "Rne", il ministro delle Politiche territoriali, Miquel Iceta, evidenziando che nel Consiglio interterritoriale del sistema sanitario nazionale (Cisns) "c'è molta più cooperazione che discrepanza". Il ministro ha ricordato quanto avvenuto durante le vacanze di Natale: "Abbiamo voluto festeggiare e poi abbiamo pagato le conseguenze in termini di espansione della pandemia". Per questo motivo, ha aggiunto che non è possibile "fare lo stesso errore". Sulla questione, nei giorni scorsi la presidente della Comunità di Madrid, si è detta "disgustata" per il "paternalismo" con il quale "si vogliono chiudere le Comunità autonome perimetralmente", affermando che se i cittadini rispettano le regole "non c'è motivo di chiudere". (Spm)