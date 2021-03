Arabia Saudita: ministro Esteri, attacchi Houthi mirati a colpire sicurezza energetica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I falliti attacchi condotti dai ribelli sciiti yemeniti contro il porto petrolifero di Ras Tanura e le infrastrutture di Aramco nella città di Dhahran, nell’Arabia Saudita orientale, hanno “preso di mira l’economia e la sicurezza energetica globale”. E’ la denuncia lanciata dal ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, durante la conferenza stampa congiunta a Riad con l’omologo russo, Sergej Lavrov. Facendo riferimento ai recenti attacchi lanciati dai ribelli dello Yemen sostenuti dall’Iran con droni e missili balistici contro le infrastrutture strategiche saudite, il ministro ha dichiarato: "I tentativi falliti di prendere di mira il porto di Ras Tanura e i terminal di Aramco a Dhahran non mirano solo alla sicurezza del regno dell'Arabia Saudita e alle sue capacità, ma prendono di mira anche il nervo dell'economia globale e la sua catena di approvvigionamento di petrolio, e in tal modo, la sicurezza energetica globale. Il regno intraprenderà le necessarie misure deterrenti per proteggere le sue capacità e risorse nazionali, che preserveranno la sicurezza energetica globale e freneranno questi attacchi terroristici per garantire la stabilità dell'approvvigionamento energetico e la sicurezza delle esportazioni di petrolio e garantire attività di spedizione e commercio globale". (segue) (Res)