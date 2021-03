Arabia Saudita: ministro Esteri, attacchi Houthi mirati a colpire sicurezza energetica globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 marzo la coalizione militare a guida saudita in Yemen ha intercettato dieci droni carichi di esplosivo lanciati dai ribelli sciiti Houthi verso l'Arabia Saudita in meno di cinque ore. Il ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita ha confermato che uno dei droni ha colpito uno dei serbatoi di stoccaggio del petrolio nel porto di Ras Tanura, precisando che le schegge di un missile balistico sono precipitate nei pressi di una zona residenziale che ospita i dipendenti della compagnia Aramco a Dhahran. Nessuno dei due attacchi, sempre quanto riferito dal ministero dell’Energia, ha provocato danni a persone o cose. L’8 marzo la coalizione militare a guida saudita impegnata nella guerra in Yemen ha annunciato di aver distrutto un missile balistico lanciato dalla milizia Houthi verso Khamis Mushait e un drone carico di esplosivo lanciato sempre verso il sud dell’Arabia Saudita. Da oltre un mese i ribelli sciiti Houthi lanciano quasi quotidianamente droni e missili balistici contro le città dell’Arabia Saudita, in particolare nel sud del Paese come Jizan e Abha. Secondo le autorità saudite, almeno sette civili sono rimasti feriti nell’ultima settimana. (segue) (Res)