Decreto Coni: De Petris (Leu), governo sostenga associazionismo sportivo di base

- "Il decreto approvato oggi col voto di fiducia è fondamentale per consentire agli atleti italiani di concorrere alle gare sotto la bandiera del loro Paese. Approvarlo era pertanto esigenza immediata. Ma non bisogna dimenticare che è interesse centrale dello Stato tutelare l'associazionismo sportivo di base, che svolge una funzione essenziale nel garantire il ruolo sociale, educativo e anche sanitario dello sport". Lo ha affermato la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, nella sua dichiarazione di voto in Aula. "Lo sport - ha proseguito De Petris - è certamente anche business e non sfugge a nessuno l'importanza economica del settore. Però lo sport non è solo business e ci aspettiamo dunque interventi forti del Parlamento e del governo per evitare che lo diventi. Si tratta oltretutto di interventi fondamentali anche per affrontare le discriminazioni di genere che, come il caso dell'atleta di Pordenone Lara Lugli dimostra, sono nello sport ancora fortissime". (Rin)