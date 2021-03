Brasile: coronavirus, nuovo record morti giornaliere in 24 ore con 1.972 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema sanitario nazionale è al collasso in molte aree del paese. Secondo uno studio della Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz), istituzione per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute del Brasile, il tasso di occupazione delle Unità di terapie intensive supera il 90 per cento in 13 stati del paese e in 15 capitali. I ricercatori della Fiocruz hanno pubblicato un'edizione straordinaria del bollettino che segue l'evoluzione della pandemia per allertare sull'aggravarsi della situazione. Ieri, 9 marzo, per la prima volta, la media giornaliera di morti in sette giorni ha superato i 1.500 casi. (segue) (Brb)