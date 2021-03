Brasile: coronavirus, nuovo record morti giornaliere in 24 ore con 1.972 decessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino sottolinea che 25 delle 27 capitali brasiliane hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive critico, con oltre l'80 per cento dei posti letto occupati. In particolare si trovano in zona critica le città di Campo Grande (stato di Mato Grosso do Sul) 106 per cento, Porto Alegre (Rio Grande do Sul) 102 per cento, Porto Velho (stato di Rondonia), con un'occupazione del 100 per cento, Rio Branco (Acre), 99 per cento, Teresina (Piaui) 98 per cento, Goiania (Goias) 98 per cento e Brasilia (Distretto federale) 97 per cento, Florianópolis (Santa Catarina) 97 per cento, Curitiba (Paranà) 96 per cento, Cuiabá (Mato Grosso) 96 per cento, Fortaleza (Cearà), 96 per cento, Natal (Rio grande do Norte) 96 per cento, Palmas (Tocantins), 95 per cento, Sao Luís (Maranhao) 94 per cento, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) 93 per cento, Macapá (Amapà) 90 per cento, Manaus (Amazzonia), 87 per cento, Joao Pessoa (Paraiba) 87 per cento, Aracaju (Sergipe) 86 per cento, Recife (Pernambuco (85 per cento), Salvador (Bahia) 85 per cento, Belo Horizonte (Minas Gerais) 85 per cento, San Paolo (San Paolo) 82 per cento, Vitoria (Espirito Santo) 80 per cento, e Boa Vista (Roraima) 80 per cento. (segue) (Brb)