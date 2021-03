Brasile: coronavirus, nuovo record morti giornaliere in 24 ore con 1.972 decessi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jair Bolsonaro, per parte sua, ha scartato la possibilità di decretare una quarantena per frenare i contagi e ha detto che non utilizzerà l’esercito per obbligare i cittadini a restare a casa. "Alcuni vogliono che decreti il confinamento. Non ho intenzione di decretarlo e di una cosa potete star certi, il mio esercito non scende in piazza per costringere le persone a restare a casa. Il mio esercito, che è anche il vostro", ha detto Bolsonaro lo scorso 8 marzo durante il consueto incontro con i suoi sostenitori davanti alla sua residenza, secondo quanto riferisce il quotidiano “Folha de S.Paulo”. (Brb)