Francia: Covid, prolungata serrata su litorale Alpi marittime per questo fine settimana

- La serrata contro il coronavirus per il fine settimana sul litorale del dipartimento francese delle Alpi marittime è stata prolungata per il 13 e il 14 marzo. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Gabriel Attal, al termine del Consiglio di ministri. "La settimana prossima sarà fatto il punto per misurare se la dinamica di diminuzione dell'incidenza e dell'epidemia nel dipartimento continua", ha detto Attal, spiegando che in questo caso si potrebbero togliere le restrizioni, introdotte due settimane fa. (Frp)