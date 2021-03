Vaccini: Moratti, innalzamento età per AstraZeneca successo della Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se AstraZeneca si può somministrare anche agli over65 è merito della Regione Lombardia, secondo la vicepresidente Letizia Moratti. "AstraZeneca fino a oggi era limitata fino agli over 65. Avevamo una limitazione che ci impediva di andare spediti. Ora il limite non c'è più e questo è anche il motivo per cui stiamo inserendo canali paralleli, per poter ampliare la possibilità di vaccinare con AstraZeneca", ha detto Moratti, rivendicando che "se questa possibilità c'è, è perché è stata Regione Lombardia a proporla, è stata Regione Lombardia che ha creato il tavolo tecnico. Attraverso questo tavolo tecnico siamo riusciti a sbloccare. I pareri scientifici sono stati fatti da Regione Lombardia". "Rivendico il ruolo di Regione Lombardia nello sbloccare. Rivendico il successo della nostra Regione", ha concluso la vicepresidente.(Rem)