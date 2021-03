Decreto Coni: in Aula Senato in corso prima chiama voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula del Senato sono terminate le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del Coni e ora è in corso la prima chiama per il voto. Il decreto è stato approvato il 29 gennaio scorso dal Consiglio dei ministri, quando l'esecutivo Conte era dimissionario, ed è in prima lettura a palazzo Madama. Subito dopo il testo passerà alla Camera, dove dovrà essere approvato entro la fine del mese. Quella sul decreto Coni è la seconda fiducia al Senato chiesta dall'esecutivo Draghi. La prima è stata posta sul decreto Milleproroghe.(Rin)