Covid: al policlinico Tor Vergata di Roma al via vaccini per autistici gravi e caregiver (6)

- “Ritengo di prioritaria importanza offrire ai pazienti più fragili un percorso di cura dedicato che tenga conto delle singole specificità in un’ottica di presa in carico complessiva, dei pazienti e delle loro famiglie”, ha commentato il direttore generale del Policlinico Tor Vergata Giuseppe Quintavalle. “Come Policlinico ad elevata complessità assistenziale siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire ai soggetti più vulnerabili l’accesso alle cure e in particolare, in questo momento, al vaccino anti Covid”. “Mi congratulo per la tempestività del setting di accoglienza e di somministrazione” ha aggiunto il rettore Schillaci. “Siamo orgogliosi di aver iniziato questa attesa attività per i nostri pazienti. Grazie a tutta la equipe che ha consentito lo svolgimento regolare della vaccinazione e grande soddisfazione da parte delle famiglie”, ha concluso il dottor Luigi Mazzone, direttore della Unità di Neuropsichiatria infantile. (Rer)