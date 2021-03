Sudafrica: morta una persona nelle proteste studentesche a Johannesburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è rimasta uccisa oggi a Johannesburg durante una manifestazione convocata dagli studenti dell'università di Witwatersrand per protestare contro le politiche di ammissione e di accesso agli aiuti finanziari. Lo riferisce la stampa locale, precisando che la persona sembra essere stata colpita a morte da un proiettile sparato mentre le forze di polizia sono intervenute nel tentativo di disperdere la folla. Non è chiaro se la vittima sia uno studente o un passante. In città le proteste universitarie proseguono da lunedì scorso con il blocco di strade e diverse azioni di disturbo: al centro della polemica c'è in particolare un caso di presunta esclusione dal programma di sostegno finanziario nazionale agli studi (National Student Financial Aid Scheme). Secondo i media locali, il programma avrebbe esaurito i fondi e al momento non ci sarebbero possibilità di stanziare un budget ulteriore a sostegno dei nuovi studenti intenzionati ad iscriversi. (Res)