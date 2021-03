Decreto Coni: Saccone (FI-Udc), definiti compiti, votiamo a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Forza Italia-Udc voterà a favore del decreto che finalmente definisce i compiti di Coni e di Sport e Salute. Due eccellenze italiane, l'una che si occupa prevalentemente delle grandi competizioni sportive e l'altra dello sport di base, che possono interagire senza confliggere”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia-Udc, Antonio Saccone, durante le dichiarazioni di voto sul dl che reca misure sul Coni. “Sarebbe un errore guardare ai due enti con un atteggiamento da tifosi, abbiamo invece una grande occasione per fare sistema e non la dobbiamo assolutamente sprecare – ha aggiunto -. C'era una carenza normativa ora si dà certezza di azione e nel prossimo futuro si potrà aprire un tavolo affinché tutto lo Sport possa essere tutelato sempre meglio e possa svilupparsi nell'interesse generale. Il gruppo di Forza Italia-Udc ha lavorato in questa direzione e pertanto il nostro voto è convintamente a favore del decreto".(Rin)