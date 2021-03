Roma: rapina in banca al Tuscolano, 64enne arrestato ma complice scappa con bottino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armati di pistola, in due, questa mattina alle 9, sono entrati nella filiale della banca Monte dei Paschi di Siena in piazza dei Consoli, zona Tuscolano a Roma. Sotto la minaccia delle armi hanno minacciato le persone presenti e gli impiegati, portando via 4mila euro da un cliente e 400 euro che erano in una cassa. Mentre uscivano sono arrivati gli agenti di polizia che sono riusciti a fermare uno dei due mentre l’atro ha fatto perdere le sue tracce portando con se il bottino. L’arretato è un 64enne di Napoli che deve rispondere di rapina aggravata, porto abusivo di arma e ricettazione. L’ultimo reato contestato è relativo al ciclomotore con cui i due sono arrivati sul posto e ritrovato dagli investigatori; il mezzo è risultato rubato. (Rer)