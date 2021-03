Decreto Coni: De Lucia (M5s), sport torna al centro del “villaggio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto al voto al Senato riporta l'autonomia dello sport al centro del ‘villaggio’ e depotenzia il processo di ingerenza politica nella piena operatività del sacro percorso di autodichia sportiva". Lo ha detto la senatrice Danila De Lucia (M5s) nel corso della dichiarazione di voto sul decreto Coni. "Notevole è la qualità della disciplina innovativa sottoposta alla nostra attenzione e alla nostra responsabilità di legislatori – ha spiegato -. Con essa si dispone che il Coni sia provvisto di una propria dotazione organica nella misura massima di 165 unità di personale, di cui dieci unità di personale dirigenziale di livello non generale, in modo da poter essere pienamente operativo, autonomo e indipendente in qualità di componente del Comitato olimpico internazionale. La dotazione organica consente al Coni di espletare i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Si prevede inoltre che il personale di Sport e salute Spa già dipendente del Coni alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge, presti servizio presso il Coni in regime di avvalimento, cioè che venga trasferito nel ruolo del personale del Coni con qualifica corrispondente a quella attuale. In più, espletata la procedura di trasferimento del personale verso il Coni o di opzione per la permanenza nella Sport e salute Spa, il completamento della pianta organica del Coni avverrà mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. Un decreto di basilare importanza per il mondo dello sport, che corregge anomalie gestionali precedenti e sancisce la primogenitura autodeterminativa e la preminenza autonomistica dello sport e dei suoi organi di rappresentanza, organizzazione e funzionamento".(com)