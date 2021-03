Congo-Kinshasa: uomini armati attaccano postazione esercito nel Sud Kivu, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una postazione delle Forze di difesa dell'esercito della Repubblica democratica del Congo (Fardc) situata nella regione orientale del Sud Kivu è stata attaccata oggi da uomini armati, causando scontri che hanno provocato due morti fra i militari. Lo ha riferito al quotidiano congolese "Actualité" il coordinatore territoriale delle organizzazioni della società civile attive in zona, Ngoma Alimasi, secondo il quale verso le 4 del mattino "persone non identificate" hanno attaccato la postazione dell'esercito a Kalilenge, un villaggio che si trova a 40 chilometri da Fizi. L'episodio non è ancora stato confermato dalle autorità e il portavoce dell'esercito nella regione, il capitano Dieudonné Kasereka, ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti, mentre gli attivisti locali accusano i militari che sono intervenuti negli scontri di aver poi saccheggiato un mercato locale nella vicina Nguma, sparando in aria e portando con sé i corpi dei due colleghi morti. La notizia cade mentre oggi a Bukavu, capitale del Sud Kivu, una studentessa è rimasta uccisa dopo che due agenti di polizia hanno litigato: uno dei due avrebbe sparato, uccidendo sul colpo la ragazza. (Res)