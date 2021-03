Roma: Bordoni (Lega), a vertici Bioparco legale di Raggi, presentata interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in una intervista al quotidiano Il Tempo ha fatto sapere di aver presentato una interrogazione alla sindaca Virginia Raggi in merito alla nomine di un componente il Consiglio di amministrazione. Nel particolare, si chiarisce: "Preso atto che il Consiglio di amministrazione risulta ora così composto: Francesco Petretti (presidente della Fondazione), Andrea Ciannavei, Chiara Grasso ed Edoarda Sanci (consiglieri); considerato che l'avvocato Andrea Ciannavei risulterebbe: membro del collegio dei probiviri del Movimento; legale della sindaca e del Movimento 5 stelle; la sede del Movimento 5 stelle troverebbe domicilio presso il suo studio; Tenuto conto - si legge ancora nel testo dell'interrogazione - che dal curriculum dell'avvocato Ciannavei, emergerebbe un profilo professionale non rispondente alle finalità della fondazione Bioparco di Roma, si interroga la sindaca per conoscere: quali siano i criteri valutativi che avrebbero fatto propendere per la nomina a membro del Cda della Fondazione l'avvocato Andrea Ciannavei; quali siano le competenze dell'avvocato Andrea Ciannavei attinenti alle finalità della Fondazione (ambiente, natura, zoologia); se la nomina dell'avvocato Andrea Ciannavei a membro del Cda della Fondazione, risulti rispondente alle norme statuarie dell'Ente medesimo". (segue) (Com)