- "Non vorremmo trovarci di fronte all'ennesima lottizzazione delle aziende capitoline, in questi anni di giunta Raggi umiliate come non mai - commenta Bordoni - alla faccia della meritocrazia e delle competenze. Questa vicenda del Bioparco rischia di essere l'ennesima conferma che, in barba agli interessi dei romani, la Raggi sia già in piena campagna elettorale", ha aggiunto il consigliere della Lega Bordoni. (Com)