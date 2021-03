Cinema: Romania partecipa a 11ma edizione di Francofilm a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania partecipa alla 11ma edizione di Francofilm – il Festival del film francofono di Roma, con la proiezione del film “Mo”, diretto da Radu Dragomir. Come riferisce un comunicato stampa, l’iniziativa è promossa dall’ambasciata di Romania in Italia e dall’Accademia di Romania in Roma, con il sostegno dell’Istituto culturale romeno. La 11ma edizione del Francofilm presenta, dal 5 al 13 marzo 2020, 17 lungometraggi provenienti da 14 paesi: Albania, Armenia, Belgio, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Francia, Libano, Lussemburgo, Marocco, Romania, Senegal, Svizzera e Tunisia. L’evento è organizzato con il sostegno delle rappresentanze diplomatiche in Italia dei paesi membri dell’Organizzazione internazionale della francofonia (Oif). Il festival si conclude con l’attribuzione dei Premi (Premio della Giuria, Premio del Pubblico e Menzioni Speciali). Nel 2019, il film presentato dalla Romania nel concorso – Un passo dietro ai serafini –ha vinto il Premio del Pubblico. (Com)