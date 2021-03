Camera: domani audizione Ivass su obbligo assicurativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 11 marzo, alle ore 14, la commissione Finanze svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)