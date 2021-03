Malesia: i cristiani potranno citare "Allah" per iscritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte giudiziaria della Malesia ha stabilito oggi, 10 marzo, che i cristiani di quel Paese a maggioranza musulmana possono utilizzare nelle loro pubblicazioni scritte il termine "Allah", che in lingua araba significa "Dio". Il pronunciamento, che giunge al termine di una lunga battaglia legale, segna la fine di un divieto in vigore in Malesia da decenni. Nello specifico, la sentenza odierna pone fine ad un caso giudiziario che risale a 13 anni fa, quando la Polizia malese aveva sequestrato scritti di argomento religioso in lingua Malay ad una donna di fede cristiana presso l'aeroporto di Kuala Lumpur, contestando proprio la presenza del termine "Allah" nel materiale sequestrato. Il divieto per i cristiani di fare uso per iscritto del termine "Allah" era già stato oggetto di una precedente battaglia legale nel 1986. (segue) (Fim)