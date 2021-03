Malesia: i cristiani potranno citare "Allah" per iscritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cristiani malesi affermano di aver fatto liberamente uso del termine "Allah" per secoli, e contestavano da tempo il divieto, che a loro dire impediva di affrontare il tema della progressiva islamizzazione della società malese; le autorità replicavano che menzionare "Allah" in testi non musulmani potesse causare confusione nelle persone di fede islamica, e servire da artificio per perseguire conversioni religiose. La sentenza di oggi ha però stabilito che il divieto è "illegale e incostituzionale", data la libertà di religione garantita dalla Costituzione della Malesia. Meno del 10 per cento della popolazione malese di circa 32 milioni di persone è di fede cristiana; si tratta perlopiù di cittadini di etnia cinese, hindu o di etnie indigene. In epoca contemporanea la Malesia ha perlopiù evitato conflitti di natura religiosa, ma le tensione interreligiose sono andate aumentando. Nel 2014 una chiesa è stata colpita con bombe incendiarie, mentre nel 2017 un pastore cristiano, Raymond Koh, è stato sequestrato da uomini a volto coperto, e da allora se ne sono perse le tracce. (Fim)