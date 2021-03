Vaccini: Pavesi (dg Welfare), il caso dei furbetti in Lombardia è circoscritto, sistema ha degli anticorpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema dei furbetti non possiamo eliminarlo per legge, c'è stata e ci sarà gente che proverà a bucare i sistemi, i 220 casi che sono stati segnalati sono emersi proprio perché bloccati dall'ospedale, quindi il sistema ha degli anticorpi". Lo ha dichiarato il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi durante il suo intervento in commissione Sanità a Palazzo Pirelli in merito ai casi di adesioni improprie negli elenchi di vaccinazioni avvenute, e bloccate, all'ospedale San Paolo e San Carlo di Milano. "Io garantisco che per la settimana prossima presenterò una relazione specifica sull'andamento delle vaccinazioni in questo ospedale e su come il sistema di filtraggio ha funzionato, però è importante che tutti adottiamo lo stesso strumento di valutazione, il fatto di aderire tramite il portale non vuol dire che si possa poi accedere alla vaccinazione", ha aggiunto Pavesi. (Rem)