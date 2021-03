Imprese: Energean emette obbligazioni per valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energean - la società attiva nel settore oil&gas con focus nel Mediterraneo e che lo scorso dicembre ha acquisito le attività di Edison E&P in Italia - ha emesso un bond in quattro tranche del valore di 625 milioni di dollari ciascuna per un totale complessivo di 2,5 miliardi di dollari, attraverso la controllata Energean Israel. Lo riferisce un comunicato stampa. Le quattro tranche del bond, ognuna con diversi tassi di interesse annuali, matureranno rispettivamente nel 2024, 2026, 2028 e 2031. Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del programma di finanziamento per la realizzazione di progetti del valore di 1,45 miliardi di dollari e a sostegno di un prestito a termine di 700 milioni di dollari. Le risorse serviranno, inoltre, serviranno come riserva finanziaria. Jp Morgan e Morgan Stanley hanno agito come contractor nell'emissione.(Com)