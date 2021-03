Pa: Modena (FI), settore strategico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi ha “giurato quasi un mese fa, un esecutivo nato per risolvere una pandemia e mettere il Paese sui binari della crescita economica. Sul primo fronte le mosse sono chiare, a cominciare dalla entrata sulla scena di esercito e protezione civile. I contorni del secondo fronte sono stati definiti dalle audizioni del ministro dell'Economia e della Pubblica amministrazione”. Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione Giustizia di palazzo Madama. “Franco – spiega - ha delineato la governance del Recovery e Brunetta ha affrontato il vero nodo, la debolezza della Pa. Questo è un tema centrale e molto sentito dai cittadini e dagli stessi dipendenti. La Pubblica amministrazione deve diventare un acceleratore della crescita economica e sociale, un catalizzatore della ripresa, e non invece, come da molti oggi viene percepita, una zavorra e un freno”. Secondo “l'audizione del ministro Brunetta è stata illuminante e centrale circa la via intrapresa dal governo".(com)