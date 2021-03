Repubblica Ceca: da Praga tavola rotonda su parità di genere in Europa durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la pandemia sta provocando danni sociali in tutto il mondo, ci sono categorie più colpite di altre. Le donne, in particolare, sono esposte su molteplici fronti, come quello economico, familiare e sanitario. L’emergenza da Covid sta inoltre amplificando le disparità di genere esistenti, portando indietro i progressi fatti negli ultimi anni. In occasione del mese della donna, non a caso legato alla rinascita primaverile, e su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura, dell’Institut Français e dei Centri Cechi di Praga, lunedì 15 marzo, alle ore 18, interverranno sul web per approfondire queste riflessioni e per confrontarsi sul tema Katerina Haring, presidente dell’Associazione ceco-morava delle imprenditrici e manager (Cmapm); Sandra Laugier, filosofa e docente di filosofia all’università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne e Massimiliano Mascherini, direttore ad interim del Dipartimento di Social Policies di Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Il dibattito sarà moderato da Alzbeta Kralova, fondatrice e direttrice dell’Accademia Zenský byznys di Praga. La tavola rotonda, a partecipazione libera previa registrazione sulla piattaforma Zoom, si terrà in inglese con traduzione simultanea in ceco. L’evento è finanziato da Eunic Global nel quadro di Ideas Yard, il progetto patrocinato dal cluster degli istituti culturali europei Eunic di Praga che mira ad approfondire in chiave comunitaria alcuni temi di interesse collettivo quali la sostenibilità, l'innovazione, l'istruzione, la libertà e la democrazia.(Res)