Russia: Registro unico catastale russo classifica dati su presunto avvelenatore Navalnyj

- Il Registro unico catastale russo (Rosreestr) ha classificato i dati dell'ufficiale del Servizio di sicurezza federale (Fsb), Konstantin Kudryavtsev, indicato da alcuni media come coinvolto nell'avvelenenamento dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Lo ha reso noto il portale legato all'opposizione "Open Media". Nel registro catastale al posto del nome del proprietario dell'appartamento cui risultava precedentemente registrato Kudryavtsev - come emerso dall'inchiesta condotta dallo staff di Navalnyj -ora appare la dicitura "Federazione Russa". "Open Media" ha riscontrato che anche i riferimenti alla moglie, al figlio e alla suocera di Kudryavtsev sono scomparsi dai dati di Rosreestr. Lo scorso dicembre i portali investigativi "The Insider" e "Bellingcat" hanno pubblicato un'indagine in cui sono stati nominati otto ufficiali dell'Fsb presumibilmente coinvolti nell'avvelenamento di Navalnyj, tra i quali il chimico militare Konstantin Kudryavtsev. Navalnyj ha anche pubblicato una registrazione di una conversazione telefonica con Kudryavtsev, ottenuta fingendosi un assistente del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolaj Patrushev. (Rum)