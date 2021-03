Ama: Diaco (M5s), con nuovo piano industriale ridiamo slancio al tema della raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro impegno per risanare Ama e conferirle maggiore efficienza prosegue senza sosta. Il nuovo Piano industriale della Municipalizzata, discusso stamane in Commissione Ambiente alla presenza dell'assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni e dell'Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis, pone le basi per un servizio di raccolta sempre più efficace e funzionale alle esigenze della città". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco. "Sono i dati a testimoniarlo. Tra gli impegni previsti dal Piano, spiccano la realizzazione di circa 37 nuovi centri di raccolta, 2 nuovi impianti di compostaggio e altri 2 riguardanti il trattamento del multimateriale, con la riconversione dell'impianto di Rocca Cencia. Non solo: il nuovo Piano contempla altresì la realizzazione di un nuovo Tmb capace di trattare 540.000 tonnellate di rifiuti, la sostituzione di circa 37.000 cassonetti e l'acquisto di 800 nuovi mezzi, sia pesanti per la raccolta che leggeri per il porta a porta". (segue) (Com)