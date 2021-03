Ama: Diaco (M5s), con nuovo piano industriale ridiamo slancio al tema della raccolta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanziati inoltre massicci investimenti per rimpolpare il personale Ama e fornire un servizio sempre più accurato e puntuale - aggiunge Diaco -. Il Piano prevede infatti il reclutamento di 300 unità, per poi proseguire con nuove assunzioni. Al momento, sono in via di espletamento le prove selettive. Al fine di ottimizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti e la pratica del cosiddetto 'end of waste', ossia il processo di lavorazione con cui un rifiuto viene recuperato e trasformato in prodotto, il Piano prevede la realizzazione di impianti capaci di trattare fino a 20.000 pannolini - spiega -. L'obiettivo prioritario del nuovo Piano industriale di Ama è quello di raggiungere la soglia del 61 per cento di raccolta differenziata entro il 2025 stabilita dalla direttiva comunitaria 51/2018 recepita dal D.lgs. 116/2020". (segue) (Com)