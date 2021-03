Ama: Diaco (M5s), con nuovo piano industriale ridiamo slancio al tema della raccolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tal fine, gli stanziamenti previsti nel quinquennio 2020-2024 sono quasi il quadruplo di quelli contemplati in quello precedente: ben 340 milioni di euro a fronte degli 88 relativi al periodo 2015-2019. Di questi, 178 milioni di euro sono già stati impiegati per gare già concluse o in via di ultimazione, mentre la previsione di investimento pari a circa 100 milioni di euro per il biennio 2020-2021 è stata ampiamente rispettata. Cifre e dati importanti, che testimoniano un approccio moderno e innovativo al tema della raccolta dei rifiuti e la volontà, propria di Ama e di questa Amministrazione, di migliorare un servizio di estrema importanza per la città e i cittadini romani", conclude Diaco. (Com)