Speciale difesa: Usa-Cina, comandante forze Pacifico Davidson mette in guardia da mutamento status quo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi della Cina di mutare unilateralmente lo status quo nella macroregione indo-pacifica costituiscono un rischio crescente per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il comandante delle Forze Usa nell'Indo-Pacifico, ammiraglio Philip Davidson, durante un'audizione al Senato federale Usa ieri, 9 marzo. "L'equilibrio militare nell'Indo-Pacifico sta diventano sfavorevole per gli Stati Uniti e i loro alleati", ha avvertito Davidson. "Assieme a questo squilibrio, stiamo accumulando un rischio crescente che la Cina possa sentirsi incoraggiata a mutare unilateralmente lo status quo, prima che le nostre forze possano veicolare una risposta efficace", ha aggiunto l'ufficiale. La scorsa settimana la Cna ha annunciato un incremento del proprio bilancio della Difesa del 6,8 per cento nel 2021, e una proiezione della commissione Servizi armati del Senato federale Usa prevede che entro il 2025 la Cina disporrà di tre portaerei in servizio effettivo. (Nys)