Speciale difesa: Spagna, ministra Difesa illustrerà a Congresso piano vaccinazione Forze armate e missioni estere

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, apparirà oggi al Congresso dei deputati per illustrare il piano di vaccinazione contro il Covid-19 all'interno delle Forze armate e spiegare il futuro delle missioni militari all'estero a cui partecipa la Spagna. L'apparizione davanti alla Commissione Difesa della Camera servirà a Robles per spiegare il protocollo seguito per fornire ai militari il vaccino contro il coronavirus, in risposta alle richieste del Partito popolare (Pp) e Bildu. (Spm)