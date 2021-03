Speciale difesa: Pechino, Washington gonfia spesa militare con pretesto minaccia contro Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver tentato di "promuovere" la minaccia di un'invasione di Taiwan per gonfiare la spesa per la difesa statunitense e giustificare la propria azione militare in Asia. "Alcune persone negli Usa continuano a usare la questione di Taiwan per promuovere la minaccia militare cinese. Ma in sostanza sono gli Stati Uniti che cercano un pretesto per aumentare le proprie spese militari, espandere le proprie forze e interferire negli affari regionali", ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian nell'incontro quotidiano con la stampa a Pechino. Ieri, durante un'audizione al Senato federale Usa, il comandante delle Forze Usa nell'Indo-Pacifico, ammiraglio Philip Davidson, ha affermato che i tentativi della Cina di mutare unilateralmente lo status quo nella macroregione indo-pacifica costituiscono un rischio crescente per gli Stati Uniti. (Cip)