Speciale difesa: Airbus, Fujitsu e Thales nel Regno Unito collaborano per programma di comunicazione Esercito britannico

- Airbus, Fujitsu e Thales UK hanno firmato una lettera d'intenti per lavorare in modo collaborativo sulla prossima opportunità di Systems Integrator (Si) per il ministero della Difesa britannico (Mod), il programma Land environment tactical communications and information systems - noto come LE TacCIS. Secondo quanto riferito in un comunicato di Airbus, a seguito della firma del memorandum, i partner hanno formato il consorzio Icelus guidato da Airbus che riunirà un collettivo fidato di partner strategici del MOD che hanno un'ampiezza unica di esperienza delle reti di comunicazione della difesa. Icelus offrirà un cambiamento pionieristico attraverso un approccio coerente di integrazione dei sistemi per fornire, in ultima analisi, efficacia operativa e vantaggio informativo all'utente finale, sostenendo al contempo una base industriale di difesa centrata sul Regno Unito. I tre partner saranno in grado di esplorare congiuntamente come le loro rispettive competenze e soluzioni uniche possano essere combinate al fine di presentare le migliori proposte possibili per quanto riguarda le capacità e la competitività per questo importante programma. Icelus si concentrerà sulla prossima opportunità di LE TacCIS System Integrator (Si) per guidare la progettazione e l'integrazione di prodotti e servizi per applicazioni, infrastrutture e reti. Il contratto per il LE TacCIS System Integrator è previsto entro il 2023/2024. (Com)