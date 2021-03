Milano: al via la quarta edizione 'Digital week' in programma dal 17 al 21 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna rinnovata nella forma, nei contenuti e nelle modalità di fruizione Milano Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema "Città Equa e Sostenibile". Da mercoledì 17 marzo a domenica 21 marzo 2021 Milano Digital Week riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese e nel mondo che hanno, negli ultimi 12 mesi, rivoluzionato totalmente il modo di vivere, di lavorare, di relazionarci. "Città Equa e Sostenibile" è il tema riferito a una Milano che vede un suo nuovo orizzonte delinearsi sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Su questi due temi principali la manifestazione traccia le trasformazioni e le ipotesi di progetto che l'ultimo anno ha portato con sé e che costituiranno tante direttrici nel futuro prossimo. L'equità è una condizione indispensabile in questo periodo storico per rigenerare un sistema che veda un rapporto più armonico tra tutte le sue parti. La sostenibilità è sempre più un passaggio di conoscenza tra le generazioni, proprio in un momento in cui società, economia e ambiente hanno molti più gradi di interazione fra loro. (segue) (com)