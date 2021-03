Arabia Saudita-Russia: Lavrov, Mosca e Riad in trattative per produzione vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca e Riad sono in trattative su potenziali sperimentazioni cliniche di fase 3 del vaccino contro il coronavirus Sputnik V in Arabia Saudita e sulla sua produzione nel regno. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo saudita Faisal bin Farhan al Saud a Riad. "Siamo entrambi interessati a cooperare contro la diffusione dell'infezione da coronavirus, compresa la possibilità di organizzare sperimentazioni cliniche di fase 3 del vaccino Sputnik V qui in Arabia Saudita, e la potenziale produzione locale", ha dichiarato Lavrov.(Res)