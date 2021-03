Congo-Kinshasa: capo Monusco Ketia oggi nel Sud Kivu, focus sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Repubblica democratica del Congo (Rdc) e capo della Missione di stabilizzazione dell'Onu nel Paese (Monusco), Bintou Ketia, è arrivata oggi a Bukavu, nella provincia orientale del Sud Kivu, dov'è stato ricevuto dal governatore ad interim, Marc Malago. Lo riferisce su Twitter l'emittente radiotelevisiva locale "Maendeleo", precisando che al centro dell'incontro ci sono i crescenti problemi di sicurezza regionali. La visita di Ketia, che è stata nominata lo scorso 14 gennaio dal Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e succede all'algerina Leila Zerrougui, cade mentre questa mattina proprio nel Sud Kivu uomini armati hanno attaccato una postazione delle Forze di difesa dell'esercito della Rdc (Fardc) situata a a Kalilenge, un villaggio che si trova a 40 chilometri da Fizi. Lo ha riferito al quotidiano congolese "Actualité" il coordinatore territoriale delle organizzazioni della società civile attive in zona, Ngoma Alimasi, secondo il quale verso le 4 del mattino "persone non identificate" hanno attaccato la postazione dell'esercito, determinando scontri nei quali sono morti due militari. Sempre oggi a Bukavu, capitale del Sud Kivu, una studentessa è rimasta uccisa dopo che due agenti di polizia hanno litigato: uno dei due avrebbe sparato, uccidendo sul colpo la ragazza. (Res)