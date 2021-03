Covid: Pavesi (dg Welfare), su situazione epidemiologica c'è preoccupazione ma capacità di risposta sistema è soddisfacente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una situazione che definirei gestibile, un sistema che è a tutt'oggi governato, non c'è nessun cittadino lombardo che entrando in pronto soccorso con patologie Covid non abbia un setting assistenziale adeguato. Il sistema ospedaliero sta facendo uno sforzo straordinario, in assoluta disciplina e rispetto delle regole d'ingaggio che ci siamo dati, c'è forte preoccupazione ma al momento c'è una capacità di risposta soddisfacente". Lo ha dichiarato il direttore generale Welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi durante il suo intervento in commissione Sanità a Palazzo Pirelli in merito alla situazione epidemiologica in regione. "Abbiamo alcune province, come Brescia, Cremona e Mantova che stanno particolarmente soffrendo nel numero di positivi testati, mentre abbiamo altre aree, Bergamo, Sondrio, Lodi e Varese, dove la situazione presenta ancora una certa stabilità, che non supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti", ha concluso Pavesi. (Rem)