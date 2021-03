Covid: Rospi (Cambiamo-Pp), favorevole a riapertura ristoranti ma con intelligenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Rospi, presidente di Popolo protagonista, sottolinea che "il voto favorevole di Cambiamo-Popolo protagonista alla Camera all’emendamento di Fratelli d'Italia per la riapertura dei ristoranti non è certamente politico, ma di buon senso. Se da un lato pensiamo che sia doveroso chiuderli ove la possibilità di contagio è alta - continua il parlamentare in una nota -, troviamo però ingiusto che i ristoranti vengano chiusi anche in aree dove l’incidenza del virus circola meno e vengono rispettate tutte le prescrizioni. Si deve capire che così non facciamo altro che traghettare anche questa categoria commerciale verso il fallimento, in un momento dove, a un anno dal primo lockdown, al Paese serve ripartire immediatamente e con intelligenza". (Com)