India: Uttarakhand, si insedia il nuovo capo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tirath Singh Rawat, del Partito del popolo indiano (Bjp), è il nuovo capo del governo dello Stato indiano dell’Uttarakhand. Ha giurato oggi, in una cerimonia officiata dal governatore, Baby Rani Maurya, all’indomani delle dimissioni del suo predecessore e quasi omonimo, Trivendra Singh Rawat, esponente dello stesso partito. Tirath Singh Rawat è stato eletto all’unanimità leader del Bjp nell’assemblea legislativa statale, che ha la maggioranza, elezione che ha spianato la strada alla sua nomina. È membro della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, in rappresentanza del collegio di Garhwal. Trivendra Singh Rawat, che governava dal 2017, ha rassegnato le dimissioni in seguito alle critiche interne al Partito del popolo indiano sul suo “stile di governo”. La successione alla guida dell’esecutivo è stata quindi una questione interna al Bjp, che nell’assemblea ha 56 seggi su 70. Tirath Singh Rawat è stato preferito ad altri candidati, come i ministri uscenti Satpal Maharaj (Turismo) e Dhan Singh Rawat (Istruzione), i parlamentari federali Ajay Bhatt (Camera del popolo) e Anil Baluni (Consiglio degli Stati) e il sottosegretario all’Istruzione nel governo centrale Ramesh Pokhriyal Nishank. (segue) (Inn)