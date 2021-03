© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Il dg Welfare Giovanni Pavesi ha precisato che in merito alle dosi di vaccino Pfizer "l'abbiamo sempre consumato in maniera veloce quasi tutto, abbiamo un 15 per cento di dosi Pfizer in magazzino, una dose inferiore a quella che ci chiedeva il ministero per la seconda dose". (Rem)