Usa: Hrw, concedere protezione temporanea anche ai venezuelani bloccati al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa del governo degli Stati Unti di concedere lo status di protezione temporanea ai venezuelani che risiedono nel paese non prende in considerazione i richiedenti asilo bloccati in Messico. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), che sottolinea come la misura, destinata solo alle persone fisicamente presenti nel paese, escluda molti venezuelani che durante l’amministrazione Trump sono stati espulsi in maniera sommaria al confine degli Stati Uniti o inviati in Messico in attesa che la loro richiesta si protezione fosse processata dalle autorità giudiziarie statunitensi. "L'amministrazione Biden dovrebbe porre fine alle espulsioni sommarie al confine degli Stati Uniti e stabilire una deroga al requisito della presenza fisica per lo status di protezione temporanea in modo che anche i richiedenti asilo venezuelani a cui è stato impedito di entrare negli Stati Uniti siano ammissibili", ha affermato Bill Frelick, direttore diritti dei rifugiati e dei migranti presso Hrw in un comunicato. "I venezuelani bloccati in Messico a causa delle politiche dell'era Trump non dovrebbero essere puniti per questo e meritano la stessa protezione di coloro che sono riusciti a entrare". (segue) (Nys)