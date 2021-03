Usa: Hrw, concedere protezione temporanea anche ai venezuelani bloccati al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato lo scorso 8 marzo l’approvazione dello status di protezione temporanea per i venezuelani che risiedono nel paese. La misura, riferisce un comunicato del dipartimento per la sicurezza interna, sarà in vigore per 18 mesi, fino a settembre 2022. "Le condizioni di vita in Venezuela rivelano un paese in subbuglio, incapace di proteggere i propri cittadini", ha detto il segretario Alejandro Mayorkas. “È in tempi di circostanze straordinarie e temporanee come queste che gli Stati Uniti si fanno avanti per sostenere i cittadini venezuelani che già sono qui, mentre il loro paese d'origine cerca di uscire dalla crisi". Potranno fare richiesta di protezione temporanea coloro che alla data dell’8 marzo possono dimostrare di avere risieduto con continuità nel territorio degli Stati Uniti. Secondo stime governative circa 350 mila venezuelani potranno beneficiare del provvedimento. (segue) (Nys)