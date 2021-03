Tlc: Open Fiber ed Eolo ampliano partnership per portare fibra ad antenne Fwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rafforza la collaborazione tra Eolo e Open Fiber per la diffusione di servizi a banda ultralarga nel Paese: la partnership punta a rilegare in fibra ottica mille siti Fwa (Fixed wireless access) di Eolo. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo si inserisce nel più ampio progetto di collegare in fibra ottica la quasi totalità della rete Eolo entro i prossimi due anni in modo da sostenere la sempre maggiore domanda di banda. “Siamo molto soddisfatti dell’estensione della nostra partnership con Eolo, operatore con grande esperienza nella soluzione Fwa: sono oltre cento gli operatori nazionali ed internazionali che hanno scelto la nostra rete aperta, neutrale ed interamente in fibra ottica, per offrire ai propri clienti servizi di connettività evoluta, in linea con l’evoluzione tecnologica”, ha commentato Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber. Il nostro sforzo come operatore infrastrutturale, ha continuato, va nella direzione della massima collaborazione con tutti gli operatori fissi e mobili per colmare - realmente e prima possibile - il divario digitale nel Paese. (segue) (Com)