Nord Macedonia: Zaev, cannabis per uso medico è parte dell'economia macedone

- La cannabis per uso medico "è parte integrante dell'economia macedone". Lo ha detto il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, un'intervista trasmessa ieri sera dall'emittente "N1". Zaev ha ricordato che la cannabis non è stata ancora legalizzata nel Paese, ma che viene prodotta per uso medico con circa 60 aziende di settore. Una piccola parte della produzione, ha detto Zaev, viene già esportata. "L'obiettivo è avere dei certificati europei e che tutta la produzione vada nel mondo, perché il mondo la usa sempre di più. Abbiamo degli esempi medici comprovati per curare la sclerosi multipla, l'epilessia, l'Aids" ha detto il premier aggiungendo che il Canada e gli Stati Uniti hanno un fatturato totale di oltre 55 miliardi di dollari proveniente dalla cannabis. "Sono convinto che la cannabis per uso medico sia parte integrante dell'economia macedone. Se la legge attualmente in Parlamento verrà approvata, avremo una produzione di oltre 250 milioni di euro all'anno, che è il 2,5 per cento del Pil", ha osservato Zaev, precisando che il dibattito sulla depenalizzazione e poi sulla legalizzazione della cannabis è aperto. (segue) (Seb)