Nord Macedonia: Zaev, cannabis per uso medico è parte dell'economia macedone (2)

- I dati a livello mondiale, ha concluso Zaev, mostrano che nei Paesi in cui la cannabis è stata legalizzata la criminalità violenta è stata ridotta del 38 per cento e l'uso di droghe pesanti è stato ridotto di oltre il 20 per cento. Lo scorso novembre Zaev, in un'intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle", ha già esposto la propria opinione in merito alla legalizzazione della cannabis. Il primo ministro ha annunciato in quell'occasione un nuovo pacchetto di misure economiche che include la proposta di depenalizzare e legalizzare la marijuana nelle destinazioni turistiche macedoni. Zaev si è detto allora convinto che la depenalizzazione e la legalizzazione della cannabis possano aiutare i settori del turismo e della ristorazione. "L'idea è quella di dare un'opportunità del genere nei luoghi turistici tra cui Skopje, in caffè esistenti e nuovi, rispettando determinati standard come la ventilazione e la prova dell'origine della marijuana, per consentire il consumo al loro interno", ha detto Zaev. (segue) (Seb)