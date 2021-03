Nord Macedonia: Zaev, cannabis per uso medico è parte dell'economia macedone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier macedone il piano di legalizzazione e consumo deve includere un controllo rigido come accade ad esempio ad Amsterdam. Gli standard, ha aggiunto Zaev, dovranno essere uguali per tutti e tutti potranno applicarli. "Credo che in un piccolo Paese come il nostro questo possa portare ad un serio sviluppo per la ristorazione e il turismo, soprattutto considerando le nostre bellissime località come Struga, Ocrida, Resen, Dojran, Skopje, Berovo, Mavrovo e altri luoghi", ha detto Zaev. Il premier macedone ha infine precisato che verrà aperto "un ampio dibattito interno" sul tema, e se la maggioranza non sarà d'accordo, il piano non verrà attuato. (Seb)